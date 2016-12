Garrafas personalizadas vão de decoração a utilitários da casa

Artesanato

A artesã Vera Rodrigues não poupa esforços criativos nem materiais inusitados para personalizar garrafas. Em cursos que ministra no seu ateliê na Capital ou para a venda final, tira partido de balões, toalhas plásticas, colas e pedrarias.

Além das versões que são 100% decorativas, alguns modelos também atuam como utilitários na casa, a exemplo de um atual experimento que ela contou ao Casa&Cia, em que a garrafa plástica de cinco litros transformou-se em uma luminária de mesa.

A reciclagem é uma constante em sua rotina. Entre as propostas, destacam-se os vasos feitos com caixas de leite revestidas com tecidos de renda. Embora tenha muitas ideias para esta produção, o artesanato não é uma exclusividade em sua rotina. Dona Vera também atua na área calçadista e de moda, criando sapatilhas de camurça e peças de vestuário a partir de sua marca, Chiquita Bacana.

Foto: Fernando Gomes / Agencia RBS

