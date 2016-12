Móveis 2 em 1: criado-mudo e mesa de computador

Interiores

Juntar diferentes funções para um mesmo – e pequeno – ambiente é recorrente e motivo para muitos quebra-cabeças. Nos quartos de adolescentes, onde as bancadas de estudos são importantes, pode-se otimizar centímetros unindo o criado-mudo ao gaveteiro ou até mesmo ao tampo da mesa.

A arquiteta e designer Simone Rocha tinha ainda outra questão no projeto à direita, com parede lilás: a estrutura não podia ser sob medida, pois a ideia dos moradores era não ficarem muito tempo no apartamento.

– Pensando nisso, o projeto considerou duas juntas que dividem o painel em três peças. A ideia é que a cliente consiga utilizar o mesmo móvel ajustando apenas as medidas do módulo central, já que as periféricas acompanham a largura das camas – explica.

Veja três exemplos.

Foto: Henrique Queiroga / Divulgação

Ângulos estratégicos

A designer Laura Santos não abriu mão de nenhum espaço na parede de 2,72m de largura. Ao desenhar a bancada, com comprimento de 1,7m, pensou em dar continuidade ao móvel, formando um L com o gaveteiro que também é usado como criado-mudo.

– Com esse tipo de móvel, o usuário ganhou mais gavetas para guardar seus materiais de estudos – explica a designer.



Foto: Henrique Queiroga / Divulgação

Apoio acoplado

Também da designer Laura Santos, esta ideia separou 35cm de espaço para apoio da cama – onde estão os vasos – e as gavetas ganharam duas medida diferentes: 1,50m em cima e 1,85m embaixo. Observe como o aproveitamento da parte superior da parede também foi pensado, com prateleiras organizando objetos.



Foto: Rodrigo Marcandier / Divulgação

Dose dupla

No quarto com apenas 8,5 metros quadrados, a arquiteta Simone Rocha dispôs as duas camas, com aproximadamente 80cm de largura cada, e, no lugar da mesinha, desenhou a bancada com 1m de largura. Até um gaveteiro foi pensado, ocupando 35cm de largura embaixo da mesinha – e assim fez o aproveitamento total da parede de fundo, que soma 2,8m. Depois, foi só decorar, usando o lilás na parede, no tampo e na cadeira – além de integrar o tom no mix de matizes da roupa de cama.



