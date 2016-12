Pintura com efeito de painel de madeira. Veja alguns passos para ter esse visual em casa.

Decoração

Foto: Suvinil / Divulgação

Uma parede com aparência de madeira pode ser conquistada com alguns passos no estilo "faça você mesmo".

A organização prévia é simples: no máximo preparar a base com argamassa e pintar com uma tinta tradicional branca acetinada para deixar o fundo sem manchas (veja produtos abaixo). Mas é importante, pois manchas ou rachaduras comprometem o resultado.

Veja dicas de Leonardo Posenato para a criação de mosaicos



Uma das vantagens de fazer a pintura é que não há a necessidade de encomendar um painel sob medida. Muitas vezes, conforme o padrão da madeira escolhida, o custo pode ser mais elevado.

Além dos cuidados que são usuais em qualquer tipo de pintura, como isolar portas e janelas com fita, é preciso ver as ferramentas necessárias, compradas nas mesmas lojas que vendem os produtos usados no passo a passo (grandes home centers, por exemplo). Estas peças são chamadas pela marca do passo a passo, a Suvinil, de "ferramenta para efeito linho" e "ferramenta para efeito madeira".

Também é preciso ficar atento quanto à área de cobertura para calcular os gastos com mais precisão. Veja ao lado um resumo da técnica, que também pode ser conferida em tutoriais na internet.

Ano-novo com decoração tropical: receber em casa com verde, cor da renovação



Veja como fazer:

1. Passe uma demão do texturado. Ainda úmido, passe a ferramenta para efeito linho com movimentos de cima para baixo.

Foto: Suvinil / Divulgação

Cinco escritórios gaúchos vencem prêmios na Inglaterra



2. Após seis horas de secagem, repita o processo.



Foto: Suvinil / Divulgação

Móveis 2 em 1: criado-mudo e mesa de computador



3. Com a tinta ainda úmida, use a ferramenta para efeito de madeira e faça movimentos arrastando a peça, criando os veios da madeira.



Foto: Suvinil / Divulgação

Lançamentos da semana: decoração Star Wars, rodapé prático e guirlanda



4. Depois de seis horas, lixe e passe uma cera pastosa com uma esponja macia. Depois de 5 minutos, faça o polimento com uma flanela.



Foto: Suvinil / Divulgação

Paisagismo e decoração com madeira realçam ambientes externos e internos



Área de cobertura dos produtos usados:

Suvinil Massa Corrida – até 50m² por demão (lata 28Kg).

Suvinil Clássica – até 380m² por demão (lata 18L).

Suvinil Texturato Especial – até 12m² por demão (lata 2,88L).