Veja como fazer um lúdico móbile de teto com planetinhas de isopor

Artesanato

Um projeto de arquitetura de interiores lúdico voltado para o público infantil inspirou a arquiteta Sabrina Colla a criar pessoalmente móbiles de planetinhas de isopor. O trabalho acabou tornando-se o embrião da Fabriqueta, marca que deve chegar nos próximos meses ao mercado, onde, ao lado do namorado, o músico Ronaldo Frizon, serão feitas peças de decoração em materiais como a madeira.

Foto: Sabrina Colla / Divulgação

Neste passo a passo, Sabrina mostrou as etapas para dar forma ao xodó de seu novo negócio – sem deixar a arquitetura, é claro. Algumas dicas fazem a diferença para o resultado ficar igual ao da foto acima.

– O sol deve ser centralizado e preso diretamente no fio de náilon, e para o anel de Saturno, corte um círculo na base de pizza branca de aproximadamente 20cm de diâmetro na parte de fora e 7,5cm de diâmetro na parte de dentro – explica a arquiteta.

Materiais

> 4 bolas de diâmetro 7,5cm

> 4 bolas de diâmetro 5cm

> 1 bola de diâmetro 10cm

> 1 base de forma de pizza (isopor)

> Um bastidor circular de 35cm de diâmetro

> Tinta acrílica (ou tinta de tecido) de várias cores.

> Verniz acrílico brilhante

> Cola para isopor

> Fio de náilon

> Arame de alumínio para artesanato

> Alicate de ponta fina

> Pincéis (grosso e fino)

> Tesoura

> Estilete

> Lápis



Passo a passo

1. Pinte as bolas de acordo com tamanho e cor do planeta que irá representar. Faça primeiro o fundo, deixe secar e depois pinte os detalhes. Após a segunda etapa seca, passe uma demão de verniz acrílico.



Foto: Sabrina Colla / Divulgação

2. No bastidor circular, faça oito furos com a mesma distância entre si. Sugestão: esquente a ponta do prego para ficar mais fácil de realizar os furos.



Foto: Sabrina Colla / Divulgação

3. Pinte o bastidor com tinta branca e aguarde secar.

Foto: Sabrina Colla / Divulgação

4. Nos furos que formam uma cruz, amarre quatro pedaços de fio de náilon de 50cm cada um e junte-os na ponta superior com um nó.

Foto: Sabrina Colla / Divulgação

5. Faça uma argolinha de arame e amarre firmemente no nó superior dos fios de náilon.

Foto: Sabrina Colla / Divulgação

6. Com o auxílio do alicate de ponta fina, faça pequenos ganchinhos de arame, um para cada planeta.

Foto: Sabrina Colla / Divulgação

7. Enfie a ponta do ganchinho no topo de cada planeta. Passe um pingo de cola de isopor para garantir que ele fique bem preso. Por dentro de cada gancho, passe um pedaço de fio de náilon e de um nó bem firme. A outra ponta é amarrada em cada um dos furinhos do bastidor, fazendo nós bem firmes também.

Foto: Sabrina Colla / Divulgação





