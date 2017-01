Alugado, apartamento de casal de arquitetos passa por transformações sem custos altos

Interiores

Todos os verbos são conjugados a partir de um ¿nós¿ no apartamento dos arquitetos Bibiana Menegaz e Matheus C. Silveira. No bairro Moinhos de Vento e com 58 metros quadrados, o primeiro endereço de casados da dupla é alugado.

Boas ideias: estampas inspiradas na natureza, móveis metálicos e luminária



E quem pensa que os turnos gastos pensando na casa dos clientes esgotou a criatividade dos profissionais na hora de pensar o próprio lar, erra bastante.

– Como não queríamos gastar muito por ser um apartamento alugado, nós mesmos fizemos muitas das intervenções, como pinturas – diz Bibiana.

Na sala, com móveis soltos para "levar para os futuros apartamentos", foi o próprio casal quem lixou o parquê. O pendente sobre a mesa de jantar, de Tom Dixon, foi instalado de forma deslocada, para não mexer no ponto de luz preexistente. Já a cortina de linho passou por ajustes.

Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

Mas foi na cozinha que a habilidade manual de Bibiana e Matheus foi posta à prova. O piso foi pintado pelos dois, com tinta epóxi cinza. Entre os cuidados, segundo os arquitetos, está passar o produto com rolo de lã em um chão limpo. Duas ou três demãos são necessárias – e o cheiro da tinta pode ser forte.

Veja dicas de Leonardo Posenato para a criação de mosaicos



No mobiliário, um antigo armário modular, de 60cm de largura x 55cm de profundidade, foi readaptado e ganhou novas portas, em padrão amadeirado, e fechamento superior de MDF para receber o novo tampo. Em porcelanato com massa única, mais em conta do que granitos, a bancada garantiu mais espaço.

– Como o tampo da pia ficou fino, ao ajustar uma altura confortável para a pia conseguimos alguns centímetros de rodapé. Nesta altura, de 23cm a partir do piso, guardamos ferramentas e até um pequeno aspirador de pó – diz Matheus, sobre a porta disfarçada.

No dormitório, mais propostas são vistas, como o recorte na marcenaria preta embaixo da janela, que solucionou a falta de tomadas no apartamento antigo. Para os aramados, até um espaço para a TV foi previsto.

Cinco escritórios gaúchos vencem prêmios na Inglaterra



Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

Vida nova

A cozinha foi um dos locais que mais passou pelas mãos dos arquitetos Matheus C. Silveira e Bibiana Menegaz. O piso com tinta epóxi e os módulos do armário com novas portas comprovam as propostas de transformar o visual sem custos elevados. Na prateleira sobre a pia, mais pontos elétricos foram instalados para ajudar com pequenos eletrodomésticos



Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

Use depois de montar: design lúdico do Studio EME



Preto e descolado

Os aramados imprimem um toque jovial ao quarto. Após escolherem os módulos, com preferência aos cabideiros, o casal encomendou prateleiras, para potencializar o uso do móvel, a exemplo do espaço da TV. Abaixo, detalhe para o novo ponto de tomada, na marcenaria preta

Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

Tentativas com sucesso

Entre os módulos do armário preexistente, o mais difícil foi encontrar um que entrasse no espaço do banheiro. Eleito o módulo com gavetas, foram, assim como na cozinha, alteradas as portas. O tampo também é um porcelanato. Detalhe do espelho com moldura de quadro preta



Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

Móveis 2 em 1: criado-mudo e mesa de computador



Veja mais fotos:

Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

Foto: Omar Freitas / Agencia RBS