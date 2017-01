Boas Ideias: Banheira oval e cooler de gelo

Decoração

Banheiros pequenos pedem banheiras com medidas mais enxutas e formato que facilita a sua instalação. Uma tendência que se mantém nos últimos lançamentos são os equipamentos para banho com desenhos ovais. Este modelo ao lado é da marca Roca, com medidas de 185cm x 100cm e é feito de acrílico. A Georgia, como é chamado no catálogo, tem capacidade para 210 litros e é vendido na cor branca.



Duas soluções de marcenaria para vão de escada e churrasqueira



Foto: Walmart / Divulgação

No verão, cresce o número de reuniões informais em casa. E para adicionar praticidade aos ambientes, objetos como este cooler de gelo pode ser uma peça coringa na sala ou na garagem. Com medidas de 37cm x 37cm x 36cm, base de MDF e revestimento com tecido de poliuretano (P.U), segundo indicações do fabricante pode ser usado como pufe ou mesinha. É vendido em lojas online, como Madeira Madeira, Mercado Livre e Walmart.



Tons claros e amadeirados deixam apê com decoração delicada