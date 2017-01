Boas ideias: porcelanas de Costanza Pascolato, decoração pet e sofá-cama para ambientes pequenos

Decoração

Sinônimo de classe, a consultora e empresária Costanza Pascolato assina duas linhas de porcelanas para a marca Copa&Cia. As cores eleitas e a temática são boas pedidas para quem quer incrementar a casa para as refeições no verão com um décor com frescor visual. As estampas que misturam arquitetura colonial e flora brasileira podem compor conjuntos para jantar completo, com 24 peças entre pratos rasos, de sopa e sobremesa, xícaras e pires, além de jogos com menos peças. As linhas já estão disponíveis nos bazares dos hipermercados do Bourbon Shopping Country e Bourbon Shopping Ipiranga e do hipermercado Zaffari Higienópolis.



Foto: Copa&Cia / Divulgação

Retrofit em ateliê de flores

Reforma em área dos fundos dá nova vida a setor da churrasqueira



É tendência

Uma dica rápida para quem gosta de buscar ideias para casa no Instagram. O perfil da loja online Cat Club (@catclubcombr) tem desde produtos para os bichanos até peças de decoração com estampas e formatos que lembram os pets. Além de caminhas com formato de peixe, um dos destaques são as canecas usadas como vasos de cáctus e suculentas. Vale conhecer, mesmo que só para se apaixonar pelas fotos.



Foto: Cato Club / Reprodução





Casa de praia com as tendências para 2017

Projeto de reforma com piso de vidro com saibro para quarto de tenista



Casa prática

Casa de praia tem que ter praticidade – e propostas coringas para hóspedes de última hora. O sofá-cama da marca Mão & Formão é vendido online em sites como Submarino, Americanas.com, Madeira Madeira, entre outros. A peça é versátil não apenas no uso como também no acabamento, sendo encontrada em tons naturais de madeira ou colorida. Mesmo quando aberto, o sofá tem medidas enxutas (190 comprimento x 80 profundidade x 83 altura) podendo ser usado em ambientes pequenos.Para quem quer uma decoração divertida em outros setores da casa, as casinhas para papel higiênico são da loja virtual Printas.



Foto: Madeira Madeira / Divulgação

