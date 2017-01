Casa e escritório em 36 metros quadrados

Arquitetura

Nestes 36 metros quadrados, o santo da casa fez toda a diferença. Arquiteto e artista plástico, Renam Canzi soube, logo na primeira visita ao imóvel, perceber que aquele espaço tinha o potencial necessário para a rotina que ele previa tanto no quesito moradia quanto para o office – é lá que nascem as criações da Casulo Estratégico, sua marca.

Não foi necessário fazer obras como hidráulica e elétrica, deixando a atenção maior para a integração do quarto com a sala – o que resultou na inclusão de uma viga metálica para reforço na estrutura.

Além da amplitude visual que os espaços unificados proporcionam, foi também possível reposicionar os móveis e, com isso, criar um dos pontos altos do projeto.

– Eu queria que a televisão foste vista dos principais espaços: sofá, mesa e cama. Depois, tudo que era adjacente fui cortando. Eu não precisava de poltronas e muitas mesinhas, por exemplo – explica Renam.

A iluminação é dinâmica, com os spots sendo reposicionados com frequência, mesmo após um ano da mudança do morador:

– Eu queria uma linha central e a ideia de que os trilhos fossem uma continuação um do outro.

O piso na região onde a parede foi retirada está preenchido com novas peças e o parquê preexistente foi lixado e ganhou verniz fosco.

Estímulos criativos

Do estampado das almofadas às tintas spray no rack assinado pelo designer Mauricio Arruda para a TokStok, o arquiteto e artista Renam Canzi (abaixo) usou sua própria casa como um pequeno laboratório onde testa seus traços e cores



Texturas

Atrás da cama, o papel de parede tem um grafismo geométrico, e o tecido que imita a aparência do couro reveste a cabeceira, com pontos de luz dispostos próximos ao criado-mudo para carregar equipamentos eletrônicos



Energia bem-vinda

A recriação de uma gravura de um livro de Umbanda foi feita por Renam na porta de entrada. Na parede, desenhos que estão em fase de "construção" e aprimoramento são expostos



> Dica de profissional

Ao pintar as paredes da mesma cor do teto, o arquiteto criou um efeito de caixa, que integrou ainda mais o espaços – e também valorizou os desenhos em que está trabalhando.

A nova posição da cama, pensada para assistir à TV que fica na sala, também liberou o vão de 55cm de profundidade na parede à direita para o guarda-roupa, deixando o ambiente com ótima circulação.

O tapete preto da sala é feito de pneus reciclados. O material emborrachado, segundo Renam, é ótimo em termos de temperatura e textura. A peça é parte do acervo da loja de decoração da mãe do arquiteto, em Garibaldi, uma das maiores incentivadores na escolha da sua profissão.

