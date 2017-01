Materiais de demolição e releituras vintage marcam projeto de barbearia

Ambiente Profissional

Recém-inaugurada, a barbearia Velho Barbeiro, no bairro Jardim Lindoia, promoveu uma adaptação completa, porém descolada e sem excessos, nas duas lojas que somam seus 52 metros quadrados de área.

O espaço hoje é integrado pelo visual cimentício do piso (com exceção de um recorte de ladrilhos hidráulicos) e das paredes e também por ideias que criam um clima que, segundo o designer de interiores Marcelo Oliveira, transita entre o industrial e o vintage.

Veja dicas para transformar seu espaço em estilo industrial

Reforma em área dos fundos dá nova vida a setor da churrasqueira



Entre peças reaproveitadas, também são vistas releituras, como os balcões de atendimento que trazem o visual de aparadores antigos, e as propostas como o sofá com base de palletes e almofadas revestidas com lona de caminhão.

Visual rústico







Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

Na parede, o revestimento são placas de argila expandida instaladas com junta seca. Entre os dois postos de trabalho, um antigo tonel de querosene foi adaptado como lavatório – na parte inferior, tem até uma portinha, que ajuda na organização e no acesso ao encanamento.

Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

As novas instalações hidráulicas e elétricas ficam expostas, somando ao visual mais despojado que foi pedido pela proprietária. Sobre as cadeiras, foram usadas lâmpadas frias de LEDs. Já nos demais recantos, a escolha foi por modelos PAR30, que ajudam no efeito de calor visual.

Setorização destacada

Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

Uma sala de atendimento individual foi dividida e o fechamento é uma porta de elevador antigo. Para um efeito drapeado, um tecido grosso foi usado e preso diretamente na estrutura, como visto na foto do detalhe.

Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

Atendimento extra





Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

A madeira da parede é de demolição e a parte inferior do bar são de antigas construções de barracões que também foram encontradas em uma demolidora. Para ampliar o visual com uso de peças metálicas, as luminárias pendentes também ganharam correntes. Este recanto com café e opções de cerveja é um suporte à mesa de sinuca (que pode ser vista na foto ao centro da página), que cria mais opções de uso do espaço, além dos atendimentos padrões de barbearia. Na parede ao fundo da pia, os azulejos com inspiração no estilo de metrô inglês são pretos.



VEJA MAIS FOTOS DO PROJETO:

Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

Foto: Omar Freitas / Agencia RBS