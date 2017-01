Projeto de reforma com piso de vidro com saibro para quarto de tenista

Reforma

O dono deste quarto cresceu e, junto com ele, uma coleção de troféus e medalhas está em plena expansão. Atuante em torneios de Tênis, o adolescente de 15 anos ganhou uma repaginada no dormitório, que contou também com a integração com a sacada, somando 18 metros quadrados onde o esporte ditou não apenas a decoração, mas também a necessidade de mobiliário.

Projetado pela arquiteta Carina Fraeb, o espaço apresenta desníveis mantidos de forma consciente – como no setor da sacada – e outros frutos do layout, como o estrado onde fica a cama.

Com paredes em ângulos, os móveis foram desenhados sob medida e acompanham as formas da planta baixa, em alguns pontos destacadas por painéis estofados ou por nichos iluminados por mangueiras de LEDs. Para o aconchego, a melamina branca foi mesclada com uma versão amadeirada do acabamento.

Algumas das conquistas ganharam uma vitrina inusitada, com o piso de vidro com o fundo de saibro, semelhante ao usado nas quadras das competições.

1. Desnível entre os setores

Ao invés de nivelar a altura do piso entre o quarto e a sacada, a arquiteta usou vidro de 10mm sobre uma estrutura de ferro e fez um fundo decorado para o home office.

2. Luzes

Nas extremidades, foram usadas mangueiras de LEDs.

3. Personalização

Quartos infantis podem ganhar brinquedos, como peças de Lego.



Veja fotos do antes:

