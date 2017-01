Reforma em área de cozinha cria ambiente social integrado

Reforma

Individualmente, as metragens quadradas dos ambientes deste apartamento em Florianópolis (SC) já eram boas. Após uma reforma que unificou os espaços de estar, cozinha e dependência de serviço, o imóvel se transformou e ganhou uma planta baixa contemporânea e cheia de soluções.

Projeto das arquitetas Caroline Porto e Isadora Maestri, a transformação eliminou as paredes divisórias do quartinho sem uso e criou um recanto gourmet. Já a cozinha está interligada com o living por meio de um passa-pratos, aberto estrategicamente em frente ao painel da TV. No lugar do tradicional balcão americano, a bancada do cooktop fica nesta posição, permitindo que quem está à frente das panelas possa participar de todos os momentos sociais.

– Além da parte elétrica, foi feita toda a troca das tubulações hidráulicas, que agora passam dentro do forro de gesso acartonado. As paredes, a pedido dos clientes, também estão todas revestidas, uma parte por painel de madeira, outra por papel de parede com aparência de tijolos – explica Isadora.

Mix de endereço urbano com o clima praiano, o espaço ganhou azul royal em alguns toques, um recurso que inclui um visual de "frescor", conforme a dupla de arquitetas. A lâmina de madeira também é em tom médio, realçada em alguns pontos por arandelas e demais recursos de luz, todos com lâmpadas de LEDs.

– A integração também pode ser vista neste ponto, quando a cozinha ganhou revestimentos iguais aos da área social – aponta Caroline.

Superfícies claras também compõem esta fórmula, a exemplo do novo piso de porcelanato (com placas de 130cm x 60cm) e as grandes bancadas de silestone. Na parte dos móveis em que a laca foi eleita para o acabamento final, o tom off-white foi aplicado tanto na versão fosca da pintura quanto na alto-brilho.

Novos recortes

A união da cozinha com a sala é garantida por meio do passa-pratos. Abaixo, o espaço da antiga dependência de serviço que virou área gourmet



Textura reproduzida

Ao fundo da pia, a parede foi revestida por papel de parede com aparência de tijolos de demolição



