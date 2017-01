Reforma em área dos fundos dá nova vida a setor da churrasqueira

Arquitetura

O passar das gerações é uma das formas de presenciar como a arquitetura de interiores e a forma de morar transformam-se ao longo das décadas. Esta casa pertencia à família da atual moradora, que nesta nova fase voltou as atenções para a parte dos fundos da construção.

Interligado com o pátio, um espaço com apenas a churrasqueira – sem recanto para as pessoas sentarem – e a lavanderia ganhou uma reforma que reconfigurou e deu vida a todo o entorno. Projeto das arquitetas Claudia Barbosa e Veronica Zanuzzi, do escritório Quadrilha Arquitetura e Design, a obra integrou os dois ambientes e deslocou a lavanderia para o local onde antes ficava um canil.

– Assim ganhamos mais espaço e conseguimos montar um ambiente agradável com mesa grande, churrasqueira, fogão campeiro, entre outros itens de conforto – conta Claudia.

A integração visual com a área externa é possível por meio das grandes aberturas, que também garantem conforto térmico:

– São venezianas de correr embutidas que permitem ventilação e proteção ao sol.

Praticidade contemporânea

Com novas dimensões e mais destacadas, a escada e a passarela de acesso estão revestidas pelo mesmo piso interno, uma cerâmica com aparência amadeirada padrão Tulha. Também nesta região externa, sob os degraus e acessado por portas, fica um ponto de organização de materiais de manutenção, como telhas, piso e equipamentos de limpeza do pátio.

Entre as escolhas em prol do conforto visual, na churrasqueira e no volume do fogão à lenha e de pizza, um revestimento faz referência ao enferrujado do aço corten, contrastando com as placas cerâmicas com desenho de ladrilhos hidráulicos, da linha Listello. Tons quentes colorem as paredes, como o vermelho da fachada e o azul-esverdeado da parede interna.

Foto: Marcelo Donadussi / Divulgação

Foto: Marcelo Donadussi / Divulgação

Foto: Quadrilha Design / Divulgação