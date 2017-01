Vocação para a alegria: veja as peças da Verbo Estúdio de Criação

Decoração

Não é apenas para o visual da casa que as estampas criadas pela arquiteta Janaína Blanco Jorge Constanzo levam boas sensações. Em tons vibrantes, os tecidos e acessórios remetem a bons momentos, com uma linha voltada para as horas de convívio.



– Adoro receber. Por isso acho que a série para mesa chama bastante atenção das pessoas. Trabalho os jogos americanos, as toalhas e os trilhos com propostas que eu sentia falta para as minhas próprias decorações em casa – afirma.



Arquiteta de formação e por um período dedicada ao design para identidades visuais e comunicação, Janaína foi ¿roubada¿ pelo design de superfície. A paixão, após um curso na ESPM, no entanto, ficou guardada por um período até a abertura da Verbo Estúdio de Criação, há três anos.

A ideia era criar exclusivamente estampas. Mas, com o passar dos meses, a profissional passou a envolver-se diretamente com os tecidos, que ganham seus traços a partir da técnica de sublimação (aquecimento do papel com o desenho sobre o tecido). A partir de então, a produção de peças como almofadas, futons, mantas e jogos para a mesa não demorou a integrar as atividades cotidianas da empresa.

Tons fortes

A escolha da paleta é quase sempre vibrante, para almofadas, mantas e jogos de mesa.

– Muitas vezes me solicitam ajuda para combinar as peças. Gosto tanto de contrastes que digo que tudo combina entre si – afirma Janaína



Foto: Rafael Fontana / Divulgação

