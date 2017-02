Boas ideias: Cabeceira para cama box com fixação em velcro

Boas ideias

A Altenburg lançou uma linha de cabeceiras de cama box de simples instalação e uso no dia a dia. A placa de fibra de poliéster compactada é presa à parede por um sistema de velcro, que não necessita de furos, e confeccionada nos tamanhos solteiro, casal, king e queen. Há três modelos de capa com zíper, o que facilita a retirada para lavagens. E detalhe: podem ser combinadas com algumas roupas de cama linha Blend Elegance. Informações sobre pontos de venda pelo SAC no telefone (47) 3331-1588.

