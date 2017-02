Empresa de Caxias do Sul lança linha de peças aramadas em dourado

Decoração

Metalizado por toda a casa

A Domo House, empresa de Caxias do Sul, lançou uma nova linha com peças metálicas para decoração e acessórios com foco em banheiros e cozinhas. Batizada de Gold, a série de 11 peças aramadas (outra tendência) é toda em tons de dourado e caracterizada por linhas simples e que garantem fácil combinação das peças entre si ou com conjuntos de materiais distintos. Podem ser encontradas na loja virtual www.domohouse.com.br.



Foto: Domo House / Divulgação

