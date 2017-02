Temporada de estreias: Fevereiro reúne lançamentos do ano em São Paulo

Arquitetura

Fevereiro marca o início da apresentação dos lançamentos de grandes fábricas do setor de mobiliário do país. Entre feiras e eventos paralelos (alguns realizados em lojas nos principais pontos de concentração de décor da capital paulista), já é possível ver um esboço do que chegará às lojas no primeiro semestre do ano.

Em um apanhado prévio, já é possível ver que a madeira, as linhas simples e as cores neutras seguem no comando. Assim como as referências Vintage chegam a nortear coleções inteiras. Quem não resiste à estética dos anos 1950 pode ficar tranquilo: muitas opções estão a caminho. Veja alguns destaques.

Olhos na Paralela

Até o dia 12 de fevereiro, ocorre a 31ª edição da Paralela, no Museu Brasileiro da Escultura – MuBE. Entre os mais de 40 expositores, estão Tecer Tapetes (no topo) e Larco (abaixo). Propostas clean seguem em alta



Foto: Larco / Divulgação

Foto: Milênio Home / Divulgação

A tradição da Abimad

Evento para lojistas vai reunir 152 expositores até o dia 10 fevereiro, na São Paulo Expo. Acima, a mesa Artigas, da Asa Design com a Milênio Home. À esquerda, a poltrona Sopro, assinada pelo Estúdio Cláudio Resmini, para a Punto Móbile, de Garibaldi



Foto: Punto Móbile / Divulgação

Zanini de Zanine

O premiado designer assina a poltrona Zina para a América Móveis. Com estrutura em aço carbono com pintura eletrostática e revestida em linho, estará exposta na loja Dimlux até o dia 10 de fevereiro, às 20h



Foto: Divulgação / Divulgação

Luia Mantelli

A linha Nou, do designer gaúcho para a Drio, será apresentada no Studio 90, no bairro Itaim Bibi, até esta quarta, às 18h. Formada por banco e mesa de apoio, é executada em louro freijó e pode receber personalização por meio de diferentes tingimentos (natural, claro, escuro e ebanizado)