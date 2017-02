Três lançamentos para quem ama cozinhar

Decoração

As linhas domésticas para gourmet cada vez oferecem mais opções para os apaixonados por culinária. Dois lançamentos da Tramontina na feira Gift Fair, em São Paulo, ajudam neste arsenal de sabor. A primeira é a Bakery. Nas cores cobre e grafite, atende quem gosta de criar pães e doces. Já a Matiz é toda em silicone e mistura transparência com três cores que ficam lindas na cozinha: cinza, amarelo e vermelho.



Foto: Tramontina / Divulgação

A marca Ludi, do Grupo Imaginarium, lançou na Gift Fair a divertida linha Remédio. Com nomes que se assemelham ao de medicamentos conhecidos, canecas e copos trazem frases que indicam o uso sem moderação. As peças serão vendidas no e-commerce da empresa. Mais informações pelo site www.ludipresentes.com.br.



Foto: Ludi / Divulgação

Foto: Ludi / Divulgação