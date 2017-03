Após reforma, escritório de arquitetura se tranforma em local descolado e compartilhado

Antes e depois

Compartilhar pode significar mais do que apenas um clique nas redes sociais – inclusive quando o assunto é local de trabalho. As arquitetas Cristiana Brodt Bersano e Micheli da Silveira, da CBMS Arquitetura de Interiores, decidiram aplicar a tendência da divisão de espaços em seu próprio escritório: transformaram o local na Iguaçu Espaço Compartilhado.



– Ocorreu uma mudança de conceito. Era necessário modernizar e atualizar, funciona como cartão de visitas. Além disso, queríamos reduzir custos – explica Cristiana.

Leia mais:

Reforma renova apartamento e cria ambiente para receber e guardar as bikes

Veja como criar ideias com cores neutras e poucos e bons materiais



Localizado no bairro Petrópolis, o lugar de 30 metros quadrados era planejado para dois profissionais, tinha o vermelho como uma das cores predominantes e era dividido em cinco ambientes: recepção, banheiro, copa, sala de reunião e escritório. Mas a reforma realizada no ano passado colocou as paredes abaixo. As placas de gesso acartonado foram derrubadas, o forro rebaixado, eliminado, e o espaço virou uma grande sala com inspiração industrial.

A área que engloba as seis novas estações de trabalho ganha certa privacidade com a ajuda das estantes vazadas de ferro, que funcionam como divisórias. Outro ponto que chama atenção no projeto também tem estrutura metálica: no teto, uma prateleira suspensa se transforma em opção aos móveis embutidos – e ainda deixa o ambiente descolado.

– Tínhamos vários armários antes, pois havia muitos livros, revistas e coisas guardadas. Hoje, há muita coisa digitalizada. Isso ajudou a otimizar o espaço – conta Cristiana.

Preto e cinza dão a base neutra, mas a paleta também traz seis cores para dar identidade às estações de trabalho. Rosa-claro, rosa-escuro, laranja, vermelho-cereja, nude e verde foram as apostas.

ANTES

Foto: Carlos Edler / Agencia RBS





Foto: Carlos Edler / Divulgação





Foto: Carlos Edler / Divulgação





Foto: Carlos Edler / Divulgação

DEPOIS

Foto: Tânia Meinerz / Divulgação

Estilo fabril

O porcelanato cimentício e a textura concreto aparente das paredes dão o tom do industrial, que se completa com os trilhos de iluminação LED do teto e a prateleira aérea de ferro e MDF.

Foto: Tânia Meinerz / Divulgação

Copa discreta

Atrás de uma abertura sanfonada, conhecida como porta camarão, a copa em tons cinza acaba escondida de forma criativa. Para a bancada da pia, foi escolhida a pedra de basalto polido.

Foto: Tânia Meinerz / Divulgação

Materiais atualizados

O aço-carbono dos tubos da estante vazada e o MDF com revestimento melamínico da mesa de reuniões nude são os materiais predominantes

Foto: Tânia Meinerz / Divulgação

Foto: Tânia Meinerz / Divulgação

Foto: Tânia Meinerz / Divulgação

Leia outras notícias de Casa & Cia em ZH