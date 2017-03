Aprenda a dividir os ambientes utilizando as portas de correr

Multiplicação dos espaços

Para atender as várias necessidades de uma sala comercial de 34 metros quadrados na Diamond Tower, a arquiteta Bibiana Menegaz recorreu a elas, as portas de correr. Conseguiu assim dividir o ambiente em recepção, espaço para trabalho e sala de reuniões. Quando fechadas, as portas em "L" isolam as salas, garantindo privacidade às reuniões entre diretores e clientes, por exemplo. Quando abertas, permitem a integração total dos ambientes e a distribuição da luz natural, controlada por persiana. O escritório possuía dois banheiros. Um deles foi demolido já que as portas de correr criam um corredor que dá acesso ao único lavabo a partir de todos os ambientes – ele fica atrás da recepção. Bibiana optou pelo vidro duplo marrom Nocciola, que contrasta com as cores claras da parede e compõe o tom sóbrio do escritório especializado em ações no universo esportivo.



– Por serem portas grandes, a estrutura é mais reforçada (trilhos) e elas não se tornam pesadas – explica a arquiteta.

Foto: Carlos Edler / Divulgação

ABRE E FECHA FUNCIONAL

Quase todo o vão é aberto quando três folhas são recolhidas para um lado e outra para outro

Foto: Carlos Edler / Divulgação

TOP DE IDEIAS

Veja algumas dicas da arquiteta para aderir às portas de correr:

– Várias folhas são ideais para integrar ou separar vãos. Em um ambiente de trabalho, podem dar privacidade a uma sala de reuniões. Em casa, podem separar a cozinha da sala, por exemplo.

– As roldanas podem ficar aparentes, para um efeito moderno e descontraído. Bibiana sugere usá-las em residências, como um detalhe extra para diferenciar portas de madeira em residências.

– A porta pode correr para dentro de um painel, ficando camuflada. Bibiana sugere porta de madeira em vão de madeira, para lavabos. Também fica bem usar o painel único para separar a área íntima da social.

Foto: Carlos Edler / Divulgação

