Conheça quatro materiais que dão charme às cabeceiras do quarto

Moldura para a cama

Sempre às nossas costas, as cabeceiras podem ser o centro das atenções em projetos de dormitórios. Em materiais, cores, texturas e tamanhos diferentes – da largura do box ou estendendo-se de um lado a outro do quarto –, protegem a parede de riscos e servem de apoio antes de dormir. Podem ainda receber arandelas e tomadas embutidas. Associadas a conforto, as cabeceiras estofadas são a especialidade de Cristiane Fernandes e Oseias Fernandes, da loja Digermany Stoff. Abaixo, dupla dá dicas para ajudar quem está na dúvida sobre que material usar.



Foto: Marcelo Donadussi / Divulgação

TECIDO SINTÉTICO

De fácil limpeza e manutenção, o tecido sintético que remete à aparência do couro dispensa maiores cuidados. Os preços variam bastante conforme a marca, mas é uma opção mais econômica do que os de linho e couro, inclusive porque não precisa ser impermeabilizado. Funciona bem em plaquetas, como no projeto da arquiteta Luciana Stefani

Foto: Marcelo Donadussi / Divulgação

LINHO

Opção para o cliente que topa investir mais em um quarto sofisticado, como na proposta do escritório HB Interiores. O linho é forte e garante conforto térmico no inverno ou no verão, mas inspira cuidados: é propenso a pegar pó e deve ficar longe de mãos suadas ou sujas e cabelo molhado. A impermeabilização é fundamental

Foto: Eduardo Liotti / Divulgação

COURO NATURAL

Resistente e chique, o couro natural alia praticidade e luxo, mas o custo sobe. No projeto do arquiteto Carlos Lemos, a cabeceira ultrapassou a cama para dar destaque aos criados-mudos

Foto: Eduardo Liotti / Divulgação

SUEDE

Ainda que seja mais resistente que o tecido sintético, o suede precisa passar por impermeabilização. No entanto, continua sendo uma opção econômica. É indicado com pesponto ou costura simples e transmite uma sensação de aconchego, como no projeto da arquiteta Daisy Dias, que inclui tomadas embutidas

DICA

Faça a higienização da cabeceira com um pano, sem usar produtos de limpeza, que podem manchar o tecido

