Cor carvalho mel e linha especial para o quarto: confira as últimas tendências para sua casa

Foto: Reprodução / Divulgação

MADEIRA CARVALHO MEL LEVA CALOR A AMBIENTES SÓBRIOS

Os móveis planejados da Sandrin (acima) agora têm um novo padrão de cor, o carvalho mel. Com nuanças que vão do marrom claro aos tons de âmbar e amarelo, a madeira de cor mel é levemente rústica e tem textura marcante. O tom pode oferecer boas composições com ambientes sóbrios, garantindo o aconchego, a leveza e a simplicidade naturais da madeira. Entre os demais padrões da marca, a Sandrin sugere combinar o lançamento com Chamois, Grafito, Hunter e Ópera.

Foto: Murilo Medina / Divulgação

É TENDÊNCIA

Referência no mundo das noivas, o estilista Samuel Cirnansck assina nova linha da Zelo com jogo de cama, colcha, almofada e rolinho. Os modelos, com 250 fios ou 400 fios, são em off-white e bege.

Estamparia, bordados e moulage são desenvolvidas artesanalmente Foto: Zelo / Divulgação





Foto: Zelo / Divulgação





Foto: Zelo / Divulgação









Foto: Black + Decker / Divulgação

CASA PRÁTICA

Com a chegada do outono, os jardins passam a exigir mais cuidados. Uma das marcas que oferece uma linha completa de produtos é a Black+Decker. Para dar conta de limpezas mais exigentes, o aspirador/soprador elétrico BV25 tem motor com potência de 2500W e velocidade máxima de 310km/h. A linha também conta com cortadores e aparadores de grama, cortadores de cerca-viva, eletrosserra e acessórios.

Foto: Black + Decker / Divulgação

Foto: Black + Decker / Divulgação

