Edição 2017 da Expo Revestir apresenta as novidades do setor

Materiais em foco

Depois da temporada de lançamentos das fábricas de móveis e objetos de decoração, normalmente realizada em fevereiro, é a vez dos materiais para revestimentos roubarem as atenções do mercado.



Reconhecida por muitos no mercado como a Fashion Week da Arquitetura e Construção, esta semana traz no calendário a Expo Revestir – que ultrapassa os estandes e traz workshops, palestras, fóruns e outros eventos. Entre os temas do ano estão acessibilidade e novas tecnologias.

O mais esperado, porém, é a gama de lançamentos, que irão nortear de pequenas obras a empreendimentos de grandes escalas. Voltada para um público de profissionais, como lojistas, arquitetos, engenheiros e construtores, a Expo Revestir é realizada no Transamérica Expo Center, em São Paulo, até o dia 10 de março.

Foto: Roca / Divulgação

MÓVEIS NA MEDIDA PARA LOUÇAS

Da Roca, os armários são da linha Round

Foto: Solarium / Divulgação

EFEITOS

A arquiteta Vivian Coser assina as linhas Cinética e Contemporânea, de placas cimentícias, para a Solarium

Foto: Formica / Divulgação

GEOMETRIA E CORES

A coleção Formica Design traz laminados que podem ser aplicados em áreas molhadas. Acima, o padrão é o Forest

Foto: Duratex / Divulgação

CHEVRON PERMANECE

Entre os 22 novos padrões da Duratex está o Chamonix, que lembra as espinhas de peixe

Foto: Doka / Divulgação





Foto: Doka / Divulgação

O BRONZE SEGUE NO TOPO

A Doka Bath Works leva à feira, entre outras novidades, a coleção Moove Rose Gold, com acabamento com pintura PVD, que evita corrosões ou mutações da coloração que está em alta entre os metalizados há pelo menos duas temporadas

