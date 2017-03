Integração total: veja soluções para conjugar diferentes espaços da casa de forma harmônica e delicada

Unidade original

Do mobiliário ao revestimento, o lar reflete a identidade dos moradores. E quando se adquire uma casa que já foi habitada, o desafio é desconstruir o conceito original para, enfim, imprimir novas marcas.



As arquitetas Taís Nicolacópulos e Débora Feistauer, do Bloco Z, depararam com essa situação: um casal queria colocar sua impressão digital no segundo piso da nova morada no bairro Partenon. Aí, a criatividade entrou em cena. Mudanças pontuais na estrutura e integração de ambientes deram outra cara para o espaço.

– Derrubamos uma parede e mudamos a experiência das pessoas na casa. Pensam que precisa de uma superintervenção para isso, mas não é verdade – explica Taís.

A retirada da divisória para a cozinha transformou o espaço de 75 metros quadrados em um grande salão. Um estar íntimo com TV, uma mescla de local para bate-papo e jantar e o lugar para cozinhar agora convivem em harmonia.

Valorizando a amplitude e a iluminação, o projeto minimalista faz referências ao formato de loft. Cinza, preto e amadeirados compõem a paleta de cores.

– Apostamos em poucos móveis fixos e na repetição de materiais. Usamos a sanca no gesso para enfatizar a unidade – conta Taís.

ANTES

Foto: Bloco Z / Reprodução

ESTAR CHIQUE

A sala moderna conta com parede em textura de concreto e porcelanato grafite no piso. As aconchegantes e sofisticadas cadeiras pretas (abaixo) inspiradas no modelo Barcelona, de Mies Van Der Rohe e Lilly Reich, compõem o living

DEPOIS

Foto: Carlos Edler / Divulgação

Foto: Carlos Edler / Divulgação

ACONCHEGO COM CRIATIVIDADE

A lareira suspensa (abaixo) com base de pedra de basalto polido funciona como uma sutil delimitação entre os ambientes. Já o painel melamínico ripado traz aconchego, assim como a cadeira (acima) inspirada na LCW dos designers Charles e Ray Eames

Foto: Carlos Edler / Divulgação

Foto: Carlos Edler / Divulgação

CLIMA RÚSTICO

A cozinha (acima) tem cara de gourmeteria: churrasqueira com revestimento de plaqueta cerâmica em castanho e coifa que recebe um jardim suspenso dão ar descolado ao espaço. O formato conjugado de cozinha americana segue o conceito de integração total

ANTES

Foto: Bloco Z / Reprodução

ESPAÇO PARA OUSAR

Se antes era neutro, agora o lavabo é o lugar escolhido para a explosão de cor. O amarelo é o destaque no armário vazado que investe na verticalidade junto do espelho – o contraste fica por conta da louça preta. Nas paredes e no forro, o azul diesel predominou

Foto: Carlos Edler / Divulgação

