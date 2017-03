Madeira decora e volta com força em utilitários de cozinha

Decoração

Nos anos em que atuou como arte-educadora, a artista plástica O insight veio a partir de uma pesquisa na internet, onde viu a foto de uma escola "no meio do nada" com as paredes com pinturas que lembravam os traços de Piet Mondrian (1872 - 1944). Não parou mais.

– Além dos trabalhos, também fazíamos com que eles interagissem com a obra. Alguns se vestiam como os personagens. Em outros casos, criávamos casinhas para eles vivenciarem o ambiente, olharem pelas janelas – relembra.

Entre as meninas, vestir-se como a pintora mexicana Frida Kahlo (1907– 954) era sempre o maior desejo – com as devidas fugas da "profe" na hora de pintar o bigodinho. Com a aposentadoria da sala de aula, o trabalho seguiu em novos moldes. Josabeth hoje cria para seu ateliê Dona Maria, nome escolhido como uma homenagem a sua mãe, e faz as criações a partir de encomendas (os contatos são feitos a partir do email: josabethfr@gmail).

Todas as peças, que vão desde itens decorativos a bolsas, são feitas a mão e com releituras exclusivas.

– A pessoa conta qual a obra de arte mais lhe toca e, a partir disso, eu aplico algum detalhe ao objeto – explica Josabeth.

Para as colheres decorativas, usa tinta acrílica e spray verniz acrílico fosco.

Galeria de inspirações

Noite Estrelada, de Van Gogh, O Grito, de Edvard Munch, e detalhes de obras de Miró e Picasso (como um perfil de Guernica), compõem estas colheres. Conforme o tamanho, podem ser penduradas ou usadas em suportes sobre bancadas

Foto: André Ávila / Agencia RBS

Somados a peças 100% decorativas, como as colheres pintadas a mão acima, acessórios e utilitários em madeira retornaram ao visual das cozinhas contemporâneas.

Entre as matérias-primas mais presentes, estão compensado naval, teca e lyptus, e várias destas versões contam com os necessários tratamentos impermeabilizantes e contra a ação de fungos e bactérias.

Como é um material natural e sujeito a ganhar marcas de facas, o ideal é que os modelos sejam sempre destinados para usos esporádicos ou que dispensam cortes, a exemplo de bandejas, petisqueiras, porta-corpos, entre outras versões. Veja três formas de reintegrar a madeira ao cômodo.

Foto: Copa&Cia / Divulgação

Um dos queridinhos das decorações em sintonia com a sustentabilidade, os palletes inspiraram esta linha da Copa&Cia, com dois tamanhos de bandejas (20cm x 30cm e 40cm x 15cm) e porta-copos de 9cm x 9cm. O material usado é o compensado naval, que é resistente aos respingos de água.



Foto: Hometeka / Divulgação

Com medidas de 64cm x 33cm, a gamela de peixe da loja online Hometeka é em madeira lyptus, com tratamento antimicrobiano que inibe a proliferação de micro-organismos. Fica linda também para ir à mesa, não apenas como suporte de preparo.



Foto: Cecilia Dale / Divulgação

Para uma mesa de café da manhã ou da tarde caprichada, é comum abrir mãos dos potes do dia a dia e investir em peças que decoram a ocasião, como esta queijeira, comprada no site Cecilia Dale. A base é em madeira Teca com efeito envelhecido, e a cúpula de vidro.