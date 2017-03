Na onda do azul: veja dicas para abusar da cor na decoração sem cair na monotonia

Do céu para o lar

O apartamento de um homem solteiro atento aos detalhes precisava manter o estilo masculino, dialogar com o design contemporâneo e, principalmente, explorar os tons de azul. Tudo isso, é claro, sem perder o clima de aconchego – apesar da sóbria paleta de cores do projeto. Por isso, as arquitetas Paula Jaskulski e Mariana Ziede, da Pandorga Arq.Studio, resolveram propor um jogo: diferentes texturas, cores e materiais se complementaram para criar um ambiente original.



– Esse padrão passa por todos os cômodos. Também precisávamos integrar os ambientes e acabamos investindo na linearidade. Balcões alinhados, divisão no piso – explica Paula.

Localizado no bairro Jardim do Salso, o apartamento de 60 metros quadrados teve paredes derrubadas para conjugar estar, cozinha e jantar e dar prioridade a apenas um quarto na casa. O lema foi aproveitar os espaços ao máximo: assento no estilo caixa, cama-baú, lavabo sem chuveiro, mas com armário. Outro recurso utilizado foram os espelhos.

– Usamos em pontos estratégicos. Próximo à churrasqueira, por exemplo, é toda a parede. A ideia foi tentar eliminar esse pedaço, dando a sensação que a cozinha é maior do que é – avalia Paula.

A paleta neutra em cinza, preto e branco remete ao industrial, mas o destaque é o azul ora discreto, ora vigoroso nos ambientes – do tom royal ao celeste.

Foto: Marcelo Donadussi / Divulgação

Foto: Marcelo Donadussi / Divulgação

CONFORTO URBANO

A marcenaria foi usada para trazer aconchego e quebrar a frieza do fabril – marcada, entre outros elementos, pelo efeito concreto da textura em algumas paredes. Acima, nota-se o painel melamínico funcional para pendurar chaves e, ainda, esconder o quadro de luz. No piso, a opção foi pelo vinílico



Foto: Marcelo Donadussi / Divulgação

Foto: Marcelo Donadussi / Divulgação

AZUL EM FOCO

Os tons de azul aparecem no balcão royal próximo à churrasqueira, contrastando com a dupla de bancos vermelhos de metal em estilo industrial – de olho na praticidade, a bancada preta em granito facilita a limpeza na hora de receber amigos. Já na cozinha, o destaque vai para os azulejos em azul anil no formato de tijolo a vista, que fazem referência aos revestimentos de estações de metrô

Foto: Marcelo Donadussi / Divulgação

COR PARA OUSAR

Os banheiros contam com móveis em fórmica, para assegurar a durabilidade. Na suíte (abaixo), a escolha foi o celeste para o armário. Já o lavabo (acima) traz parede em royal

Foto: Marcelo Donadussi / Divulgação

Foto: Marcelo Donadussi / Divulgação

QUARTO ZEN

O dormitório ganhou uma paleta mais suave, abrindo mão do preto. Para aproveitar o espaço, o guarda-roupa foi desenhado em formato L – aqui, os espelhos do móvel e detrás da cama fazem a mesma função da sala, de abertura do ambiente. Na iluminação, o pendente de estrutura branca e lâmpada de LED dá um tom descolado para o quarto

Foto: Marcelo Donadussi / Divulgação

Foto: Marcelo Donadussi / Divulgação

Foto: Marcelo Donadussi / Divulgação

Foto: Marcelo Donadussi / Divulgação

Foto: Marcelo Donadussi / Divulgação

Foto: Marcelo Donadussi / Divulgação

Foto: Marcelo Donadussi / Divulgação

