Peças da linha Viginti Collection , da 6F, misturam estilos e influências

A 6F, importadora de móveis e objetos de decoração, lançou a Viginti Collection, uma curadoria caprichada de peças que misturam os estilos dos anos 1980 e as influências do Art Déco e do Art Nouveau.



Entre as peças selecionadas, percebe-se a estética Vintage, com traços arredondados para sofás e poltronas e uso de pés esguios em grande parte dos modelos.

Em Porto Alegre, uma parte do catálogo da 6F pode ser encontrada na loja Gobbi Novelle, na Rua Quintino Bocaiúva.

Foto: 6F / Divulgação

Foto: 6F / Divulgação

INSPIRAÇÃO

O trio é representante das linhas curvas que integram a coleção. Acima, a poltrona Mira e o sofá Vladmir. Abaixo, a poltrona Kelly







Foto: 6F / Divulgação

