Reforma renova apartamento e cria ambiente para receber e guardar as bikes de treino

Urbana, com fortes referências do concreto e do metal, e ao mesmo tempo pontuada com o frescor do verde e da decoração funcional da prancha de surfe e das bicicletas de treino. A transformação deste apartamento, no bairro Petrópolis, incorporou a juventude do morador e seu ritmo de vida, que envolve receber amigos em casa entre o trabalho e os treinos.

Foto: Marcelo Donadussi / Divulgação

No projeto da arquiteta Mariana Andrade, potencializar o uso dos espaços era determinante. O exemplo mais emblemático foi a sacada que, mesmo com uma área maior do que a sala de estar, tinha pouco uso devido à setorização e ao calor excessivo.

– Havia também a questão da churrasqueira ficar muito isolada. Não houve dúvidas quanto à necessidade de integrar a varanda com a sala. A cozinha, muito estreita, também ficou ampla com esta mudança de layout – explica Mariana.

Entre os pedidos estéticos, o que não era desejado predominou na lista: o clássico estava fora de questão. Com isso, o cinza ganhou destaque em piso e paredes e na pedra de basalto polido da bancada da cozinha. O tom do momento também está presente em algumas portas, em matiz clarinho, como visto no modelo com trilhos aparentes que dá acesso à área íntima do apartamento.

Em madeira louro e laca fosca cinza, na cozinha, e laca preta, na estante divisória da sala, a marcenaria sob medida é desenho de Mariana, a partir de proposta clean com traços retos e que dispensam puxadores. Em algumas peças soltas, como a mesa de jantar e o banco, também criações da arquiteta, a estética industrial assumiu a composição – fazendo conjunto com as cadeiras Trolix, design consagrado com toque verde de tendência atual.

Foto: Marcelo Donadussi / Divulgação

Atrás do sofá foram usadas placas cerâmicas com aparência de tijolos de demolição. Nas demais divisórias, houve um jogo entre a textura marmoratto (que remete ao cimento queimado) e a tinta acrílica da Suvinil chamada Elefante (na sacada integrada) – ambas valorizam os tons de cinza que também estão presentes nos móveis soltos e sob medida

Foto: Marcelo Donadussi / Divulgação

Desenhados pela arquiteta e executados pela MGM Marcenaria, os móveis em laca cinza fosca integram-se com os revestimentos, como o piso da linha Loft, com placas de 90cm x 90cm

Foto: Marcelo Donadussi / Divulgação

A sacada, antes quente e setorizada, e a cozinha estreita foram valorizadas com a união. Quinze centímetros mais baixa do que a sala, a varanda teve o piso nivelado com o uso de brita leve, que também cumpre funções acústicas. Ao tirar a madeira do teto, a profissional teve uma grata surpresa. Moldada em blocos, a laje roubou do forro de gesso previsto inicialmente o destaque do projeto. Calhas metálicas e spots com LEDs foram usados na iluminação

Foto: Marcelo Donadussi / Divulgação

O setor do churrasqueiro ganhou um revestimento de porcelanato com o visual de madeira. Antes sem um lugar fixo, as bikes hoje ficam penduradas em uma das laterais da sacada, em ganchos industriais fixados diretamente na laje



Foto: Marcelo Donadussi / Divulgação

