Relógios para compor paredes decoradas 

Decoração

As paredes estilo galeria de arte vieram para ficar e cada vez mais ganham composições criativas. Para quem não tem um grande acervo de quadros, uma das ideias é mesclar com outros itens, como espelhos e relógios – que, além de decorar, são funcionais.

Leia também

Veja como criar ideias com cores neutras e poucos e bons materiais

Reforma renova apartamento e cria ambiente para receber e guardar as bikes de treino



As peças da Muma (www.muma.com.br), loja online de móveis e decoração com design assinado, ficam lindas em propostas para os mais diferentes gostos e estilos. Nos modelos apresentados, a madeira está presente ou no acabamento natural porém, é de mesa, e ganha um toque de graça quando usado em uma bancada ao lado de porta-retratos, vasos e outros acessórios.

Foto: Muma / Divulgação

Modelo Cage,de AlanWisniewski,com efeito de jaula na parte frontal



Foto: Muma / Divulgação

O Timeflow foi vencedor de uma competição de design na Coreia



Foto: Muma / Divulgação

Versão demesa, o Sometime tem formas arquitetônicas e com referências minimalistas

Foto: Muma / Divulgação

Relógio Ribbon preto,assinado por Michelle Ivankovic