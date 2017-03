Saiba como aplicar o preto na medida e sem pesar na decoração

Todo o poder do pretinho

As escolhas para este apê de 90 metros quadrados são tão naturais que passam a ideia de que sempre estiveram ali. Mas tente imaginar as portas em tom de madeira, como eram originalmente, por exemplo?



Parte de um conjunto afinado do projeto de interiores das arquitetas Paula Blaya e Juliana Cichelero, o preto une as estéticas contemporânea e clean, pontuando elementos de destaques em meio a matizes de cinzas e doses de branco.

Leia mais:

Reforma renova apartamento e cria ambiente para receber e guardar as bikes

Após reforma, escritório se transforma em local descolado e compartilhado





Morada de um jovem médico, o imóvel passou também por mudanças estruturais na planta baixa. A cozinha, antes estreita, avançou alguns centímetros em direção à sala.



– Ele gosta muito de cozinhar e nunca teve um espaço integrado e com soluções. Para transformar o ambiente em mais funcional, também trocamos a posição das esperas para os eletrodomésticos – explica Paula.

Para um equilíbrio da paleta escolhida para colorir paredes e móveis, as arquitetas tiraram partido de um tom claro de madeira pinho americano tingido, que está presente no móvel do bar e na prateleira atrás do sofá, que faz o papel de aparador para os quadros.

Sem recortes ornamentais no gesso, o forro foi trabalhado de forma discreta, com duas exceções: dois pendentes sobre a mesa de jantar e o suave efeito das arandelas ao lado do espelho vertical.

Também em nome do equilíbrio, as profissionais desenharam o painel da TV em laca branca alto-brilho, assim como a mesa de centro. Entre as soluções com cinza, as paredes cumprem um papel acolhedor: textura na sala e papel de parede no quarto.

Foto: Carlos Carvalho / Divulgação

MOLDURAS E PRATELEIRAS

Com a reforma, a cozinha avançou em direção ao living, e a viga estrutural ficou mais aparente. Uma prateleira decorativa disfarçou o efeito

Foto: Carlos Carvalho / Divulgação

MARCENARIA

Em vidro e, na torre do forno elétrico, melamina. Destaque para o degradê de porcelanato na parede ao fundo

Foto: Carlos Carvalho / Divulgação

EXCEÇÃO BEM-VINDA

O banheiro social ganhou piso e parede revestidos pelo porcelanato da linha Danton Noir, com placas de 60cm x 120cm. Os espelhos imprimem brilho extra

Foto: Carlos Carvalho / Divulgação

CORTINAS E DETALHES

Como o apê não tem muita incidência solar, foi possível usar uma versão leve de tecido de linho. A bandeja removível da mesa de centro é um dos xodós do projeto



Foto: Carlos Carvalho / Divulgação





Foto: Carlos Carvalho / Divulgação

PORTAS E PERSIANAS

As portas ganharam pintura em laca microtexturada. O plano de fundo da cama é caprichado: persianas metálicas com faixa de tecidos, cabeceira de linho e criados-mudos suspensos

Leia outras notícias de Casa & Cia em ZH