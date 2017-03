Saiba como mesclar materiais e ideias para deixar sua casa elegante sem perder o design alto-astral

Encaixe perfeito

Da fachada ao interior, a Casa Rieger reflete o gosto ousado da família. O grande bloco suspenso com janelas estreitas e traços retos abriga no subsolo um motorhome – o casal de arquitetos Leonardo Ciotta e Stela Rieger tem paixão por este estilo de viagem.

– É o nosso lazer de fim de semana. O grande desafio foi fazer com que o volume original da casa não refletisse o que estava sendo guardado dentro dela – explica Ciotta, da caxiense Leonardo Ciotta Arquitetura, responsável pelo projeto ao lado da mulher.

Localizada em Estrela, no Vale do Taquari, a casa é fruto de um conjunto de influências, com destaque para a moderna arquitetura litorânea do Uruguai. O terreno em declive tem 495 metros quadrados, com 230 de área construída – na parte interna, um pátio arborizado e aconchegante parece uma extensão da sala de estar. Nesse local, a memorabilia já dá o tom do projeto:

– Temos uma parreira que foi tirada da casa da minha avó, em Caxias. Dá uva todos os anos. Focamos na memória, reutilizamos.

Enquanto a parte de fora da residência evoca a sisudez, o design de interiores segue a linha divertida – apesar dos arquitetos prezarem pela simetria em todos os ambientes. Explosões de cores em uma base mais neutra se destacam na casa que, não à toa, parece ter o encaixe perfeito de móveis com a estrutura.

– Projetamos a casa junto do mobiliário. Foi cansativo, é um vai e vem. Foi uma preocupação pontuar as aberturas na parte de uso interno, por exemplo – conta Ciotta.

Foto: Cristiano Bauce / Divulgação

ACONCHEGO AO AR LIVRE

As portas de correr de vidro da sala de estar fazem a ligação da casa com o pátio interno (acima). Já a combinação de materiais da área contrasta com a decoração minimalista, sem mobiliário urbano: ladrilho hidráulico em cores quentes no piso e ardósia mineira na versão ferrugem para o revestimento das paredes. Na fachada (abaixo), uma opção ousada: não há muros. A casa se resguarda em sua própria arquitetura retangular, com rasgos que permitem luz e dão privacidade.

Foto: Cristiano Bauce / Divulgação

Foto: Cristiano Bauce / Divulgação

Foto: Cristiano Bauce / Divulgação

Foto: Cristiano Bauce / Divulgação

Foto: Cristiano Bauce / Divulgação

DESCONTRAÍDO, MAS CHIQUE

A diversão dá o tom dos interiores: cada ambiente irradia cores vivas. No estar (acima), o móvel em MDF laqueado esconde os aparelhos e circuitos eletrônicos, garantindo um visual descolado, mas alinhado. Já o sofá de linho e de pena de ganso acentua o clima despojado do espaço

Foto: Cristiano Bauce / Divulgação

Foto: Cristiano Bauce / Divulgação

Foto: Cristiano Bauce / Divulgação

Foto: Cristiano Bauce / Divulgação

LUZ PARA REFLETIR

A escolha da base branca no interior da casa garante uma melhor reflexão da luz, já que não há grandes aberturas. Na cozinha simétrica (acima), chama atenção a grande bancada funcional em granito, servindo de apoio para o espaço do jantar. Aqui, o projeto privilegia novamente o versátil ladrilho hidráulico em tom escuro. O aproveitamento de espaços se vê também no homeoffice (abaixo) montado no corredor de circulação para os quartos

Foto: Cristiano Bauce / Divulgação

Foto: Cristiano Bauce / Divulgação

Foto: Cristiano Bauce / Divulgação

Foto: Cristiano Bauce / Divulgação

Foto: Cristiano Bauce / Divulgação

