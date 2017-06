Lançamento

Em MDF e com pintura laqueada de diferentes cores, Fernando e Humberto Campana mandam mais um recado no formato do design brasileiro mais reconhecido no Exterior. A linha Assimétrica, criada para a Tok&Stok, marca uma nova parceria da dupla com a empresa e abre caminho para um maior acesso ao design assinado dos irmãos.

São mesas, cadeiras, bancos, banquinhos, aparador e escrivaninhas idealizados a partir dos móveis criados pela dupla para o Refettorio Gastromotiva, ONG que promove no Rio de Janeiro e em São Paulo transformações sociais por meio da gastronomia.

Assimétricas e com mensagem a revelar

As peças da nova linha dos Irmãos Campana para a Tok&Stok fazem alusão às cidades que cresceram sem planejamento urbano.