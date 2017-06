Restaurante com decoração de sala de jantar

Ambiente profissional

A proposta era um restaurante com jeito de casa. Para o projeto pedido pelo chef Henrique Neves, o arquiteto Felipe Gargioni Azevedo buscou referências no bairro espanhol El Born, onde reinam os elementos industriais. A exigência maior para o novo espaço, antes uma sala comercial, era uma mesa comunitária, no intuito de integrar os convidados dos eventos reservados que a casa oferece.

– A ideia do restaurante é que o chef possa receber as pessoas como se fosse na morada dele – explica Gargioni.

Leia mais:

Conheça os vencedores do Prêmio Salão Design 2017

Inspirada na decoração francesa, marca de móveis planejados lança linha Vie



Para criar um ambiente personalizado, foram utilizados materiais como a madeira, o ferro e o policarbonato, em contraste com o décor despojado. Enquanto um pôster do Iron Maiden impõe a pegada heavy metal, um cocar indígena faz referência à brasilidade. O pé-direito de cinco metros exigiu soluções que trouxessem volume. Uma ideia foi pendurar quadros com fitas coloridas, preenchendo o espaço vazio da parede. Logo abaixo, o móvel de madeira rústica é suporte para as fotos de viagens e objetos pessoais do cliente.

Foto: Manu Zatti / Divulgação

A mesa de lâmina de madeira zebrano natural e ferro com pintura epóxi é o coração do espaço, seguido do lustre de tubo de ferro galvanizado e lâmpadas de filamento, que segue os 5m de comprimento. Atrás da estrutura de ferro que abriga a adega, o policarbonato imita o vidro. Ícone da estética industrial, as cadeiras Tolix estão presentes tanto no interior quanto no exterior