Conheça a Black Frame, a aposta de cor da marca PPG Tintas Renner para 2018

Boas ideias

Ao misturar as nuanças de preto e índigo, a PPG Tintas Renner aponta para a versatilidade acolhedora da cor Black Frame (código 545-7). Segundo a empresa, o tom foi escolhido por unanimidade pelos mais de 20 estilistas de cores da PPG em todo o mundo – entre eles, especialistas das indústrias arquitetônica, automotiva e aeroespacial.

– A Black Flame funciona como uma cortina preta, permitindo que os outros elementos da decoração sejam o centro das atenções – afirmou em comunicado oficial Dee Schlotter, gerente sênior de marketing de cores. Quer uma bela ideia de como criar contrastes com a Black Frame? Se misturado com branco, rosa-claro e pastel suaves, o tom pode imprimir um resultado ousado e contemporâneo.

Foto: PPG Tintas Renner / Divulgação

Tecnologia

Entre os cinco produtos apresentados pela Tintas Killing na Construsul está o Esmalte Equilibrium (foto abaixo), versão tecnológica que une as qualidades do sintético (desempenho, brilho e cobertura) e do a base d'água (ausência de odor). O produto, resultado de anos de estudos do departamento de Pesquisa & Desenvolvimento, ainda é composto por matérias-primas renováveis.

Foto: Gampi / Divulgação

Composições elegantes

O tom entre o preto e o índigo pode ser trabalhado com contrastes de cores delicadas, como o azul-claro e o verde-água