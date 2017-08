Conheça o projeto do centro médico que foi entregue hoje em Porto Alegre

Arquitetura

Conceitos de arquitetura contemporânea são os cartões de visita do projeto da Medplex, medical center cuja primeira torre foi entregue hoje pela construtora Cyrela Goldsztein, no bairro Santana.



Primeiro de uma franquia que aos poucos se espalha pela Brasil – ainda na capital há mais uma torre no bairro Santana e um chamado eixo-norte em fase de construções -, o centro contará com um Hospital de Curta Permanência (HCP), consultórios médicos e uma série de serviços na área da saúde.

Foto: Divulgação / Divulgação

Para dar forma a tudo isso, o projeto arquitetônico do Medlplex Santana é assinado pelo escritório Axelrud Arquitetura e Assessoria. Na fachada, grandes vãos de vidro laminado levemente reflexivo, estrutura de concreto e lajes planas. Para ampliar o efeito de convivência e experiência aos que trabalharão no local e também usarão os serviços, o paisagismo do escritório Tellini e Vontobel Arquitetura de Exterior destaca com espécies verde a fachada clara e luminosa, que ainda conta com uma marquise de alucobond (chapa que tem acabamento de películas de alumínio com resina formando um sanduíche para revestimento de ambientes internos ou externos).

Foto: Divulgação / Divulgação

Ainda a respeito dos conceitos construtivos, o prédio tem reutilização das águas das chuvas e uma série de cuidados com a áreas de acessibilidade e saídas de emergência. O escritório da arquiteta Lucia Lisboa comandou o projeto que integra o empreendimento às normas para estabelecimentos da saúde. Além dos materiais – sempre claros e com superfícies lisas e de fácil higienização –, toda a questão de largura de portas (maiores e prevendo a entrada de macas e cadeiras de rodas) e pontos hidráulicos extras foram previstos.

Foto: Divulgação / Divulgação

No 14º andar, o espaço gourmet e salão de festas têm área externa e uma vista para o Guaíba. Em cores cleans – por lá alternam-se tons médios de madeira com tecidos crus e pedras em matizes sempre claros no piso e nas bancadas – é um dos espaços com a assinatura do escritório Debora Aguiar Arquitetos Associados, que idealizou a arquitetura de interiores.