Curso sobre conteúdo digital para arquitetos e outras novidades

Reinaldo Forte lança a linha Sambô

A foto à direita é uma das peças da linha Sambô, de Reinaldo Forte, que será lançada na capital nesta quarta pela Sandrin – empresa de planejados de Bento Gonçalves que agora amplia as criações com móveis soltos. A apresentação será durante um curso organizado pela jornalista Mauren Motta sobre conteúdo digital para arquitetos e decoradores. A aula será a partir das 19h, na Rua Dr. Florêncio Ygartua, 188, sala térreo. O custo é de R$ 150, e as inscrições podem ser feitas por meio do link goo.gl/bhTtdF. Mais informações pelo email parceriasconexoesrs@gmail.com.



Foto: Sandrin / Divulgação

Projeto As Fofoqueiras é lançado

Viviane Bastos Forner e Sônia Abal Dias apresentaram na última semana o projeto As Fofoqueiras – Arte e Sustentabilidade em Moda e Design em Tricô. As amigas criam itens de decoração e até bolsinhas estilo clutches com lãs, tecidos reciclados, couro e outros materiais com inspirações em viagens recentes a países como Chile e Argentina. As peças podem ser compradas na Maison Rochefort (Rua Quintino Bocaiúva, 310).

Foto: Divulgação / Divulgação



Para empreender

Formada em Pubilicidade e com mestrado em Arquitetura, a designer Roberta Hentschke comanda ao lado da psicóloga Marcia Borges Fortes a segunda turma do projeto Desencubadora, na Bora Design de Negócios (Av. Iguaçu, 418/1005).

As técnicas de design são trabalhadas de forma individual e coletiva para a ampliação ou orientação de novos negócios – quase todos na área de criatividade. É possível se inscrever no mês de agosto e o cronograma segue até dezembro, em um ambiente assinado pelo escritório LR Arquitetura. Informações (51) 3391.2813.

Foto: Divulgação / Divulgação

Sala coletiva

A Bora Design de Negócios tem um espaço assinado pelas arquitetas Larisse Squeff e Roberta Schneider Preis. O dinamismo está presente a mesa central conjunta e na parede com pintura de lousa para as atividades em grupo. O cinza e a madeira clarinha deixam o ambiente luminoso.