UFPel desliga 24 estudantes de Medicina denunciados por fraude no sistema de cotas 

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) desligou 24 estudantes de Medicina denunciados por fraude no sistema de cotas raciais. Os alunos, que estavam entre o 1º e o 6º semestres do curso, foram informados da decisão na quinta-feira. Eles tiveram matrículas canceladas, e as vagas poderão ser ocupadas por alunos que desejarem ser transferidos de outras universidades.

A denúncia que colocou em dúvida a veracidade da autodeclaração de raça dos então cotistas foi protocolada pelo Coletivo de Negro e Negras da UFPel junto à reitoria da universidade há quatro meses. Desde então, foi criada uma comissão, formada por antropólogos, representantes da Ordem de Advogados do Brasil e do Conselho Municipal de Afrodescendentes de Pelotas, que avaliou a declaração dos 31 alunos denunciados e as comparou com características fenotípicas de cada um deles — e 24 declarações foram indeferidas.

— O desligamento desses alunos é o fim do processo administrativo que foi aberto dentro da universidade. Em paralelo, corre um inquérito no Ministério Público Federal, que poderá gerar outras punições — afirma Mauro Del Pino, reitor da UFPel.

Para preencher as 24 vagas e restabelecer a integridade do sistema de cotas, vigente desde 2013, a universidade abrirá um edital específico no início de 2017 para estudantes do 2º ao 7º semestres (para os quais iriam os alunos desligados) de outras instituições que queiram estudar na UFPel.

De acordo com Del Pino, foram também recebidas denúncias de alunos de outros cursos que teriam fraudado o sistema de cotas. Diante disso, a universidade vai instituir um grupo de trabalho para planejar a averiguação da veracidade das autodeclarações de estudantes e de servidores, técnicos e docentes que ingressaram pelas cotas raciais na UFPel do primeiro semestre de 2013 ao primeiro semestre de 2016, no caso dos acadêmicos, e do segundo de 2014 ao primeiro de 2016, para os servidores.

Os estudantes que entraram pelas cotas raciais no segundo semestre de 2016 já passaram pela averiguação da veracidade das autodeclarações. O grupo de trabalho terá 90 dias para apresentar o planejamento à reitoria.