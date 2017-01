120 candidatos gabaritam prova de português no vestibular da UFRGS 

Educação

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) confirmou nesta terça-feira que 120 candidatos acertaram todas as 25 questões na prova de língua portuguesa do vestibular 2017, aplicada ontem. A média de acertos foi de 16,0523.

No ano passado, apenas 28 estudantes gabaritaram o exame de português. A média de acertos também foi inferior à verificada na edição de 2017, com 13,2187.

No primeiro dia de provas, no último domingo, seis candidatos gabaritaram as 25 questões de Física, dois acertaram todas em Literatura e dois na prova de Alemão. Nenhum estudante acertou todas as perguntas de Inglês, Espanhol, Italiano e Francês.

Além de português, na segunda-feira os estudantes fizeram uma redação. O tema proposto pela universidade foi "o que é ter estilo".

A abstenção no segundo dia do vestibular ficou em 17,73%, com 5.933 faltosos. A taxa é inferior à verificada no ano passado, que foi de 21,13%.

Os candidatos fazem hoje as provas de Biologia, Química e Geografia. O gabarito das 75 questões será divulgado às 17h.

O vestibular da UFRGS termina amanhã com Matemática e História. O listão dos aprovados sai até o dia 21 de janeiro.

