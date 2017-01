MEC abre consulta pública sobre mudanças no Enem

Educação

O Ministério da Educação abriu uma consulta pública sobre as mudanças no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). É possível acessar o documento com as informações no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) até o dia 10 de fevereiro. Para acessar, é necessário preencher um formulário com nome completo, e-mail e CPF.

As questões debatidas na consulta são sobre a aplicação do Enem: será realizada em computador ou em meio físico (papel)? O exame poderá ter dias diferentes para a aplicação - como dois domingos seguidos ou domingo e segunda-feira?



O governo já anunciou que uma das mudanças do Enem 2017 será eliminar a função de certificação de conclusão do ensino médio. A partir deste ano, pessoas maiores de 18 anos que não terminaram o ensino médio na idade regular deverão fazer o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).