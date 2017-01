Médicos contestam cursos de especialização sem aval do MEC

Pós-graduação questionada

A proliferação de cursos autodenominados de especialização na área de saúde, não regulados pelo Ministério da Educação (MEC), levou o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) a encaminhar queixa ao Procon-RS nesta quinta-feira.



O Simers entende ser propaganda enganosa campanhas publicitárias que anunciam oferta de pós-graduação com especialização, cujos cursos não dão direito ao médico a se intitular especialista. Para o presidente do Simers, Paulo de Argollo Mendes, este tipo de curso pode confundir médicos e, por consequência, pacientes.

— Quem fez essa especialização, não é um especialista, pois tais cursos não são vinculados às Sociedades de Especialidade ou à Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM). Não permitirem ao egresso anunciar-se como especialista nem a registrar o título no Conselho Federal de Medicina (CFM) — ressalta Argollo.

Por meio de nota oficial, o Simers vem alertando médicos sobre o assunto e está propondo ao MEC que esses cursos tenham outro nome como "curso de extensão, atualização ou de aprimoramento". A proposta do Simers está em estudo pelo MEC.

Em medos do ano passado, o Simers também acionou o MEC após uma empresa de Porto Alegre anunciar curso de semi-residência médica. Como essa modalidade de curso não existe, o MEC notificou a empresa que retirou a propaganda do seu site. A irregularidade também é repudiada pela Associação Médica do Rio Grande do Sul.