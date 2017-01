O que você precisa saber sobre a redação do vestibular da UFRGS

Falta pouco

Daqui a pouco mais de uma semana, a UFRGS realiza mais uma edição do vestibular. Uma das provas mais desafiadoras é a de redação. Os candidatos têm quatro horas e 30 minutos para, além de responder a 25 questões objetivas de língua portuguesa, escrever um texto sobre um assunto até então desconhecido.

A proposta de redação da UFRGS quase sempre surpreende. O que se sabe é que a universidade não costuma abordar assuntos que tenham muito destaque na mídia. Em vez disso, aposta em temáticas que suscitem reflexões mais subjetivas, como o papel e os limites do humor na sociedade (2013) e o lugar do livro na era da digitalização do escrito e da adoção de novas ferramentas de leitura (2016) — ou que exijam dos candidatos escolhas e justificativas.

Apesar da imprevisibilidade da temática, os candidatos podem contar com a tranquilidade de um estilo de prova já conhecido. A UFRGS sempre exige uma dissertação argumentativa, na qual o candidato precisa adotar um ponto de vista e defendê-lo.

— Além de ter o domínio da língua culta, o aluno tem de abordar o tema com clareza e concisão. Também há um critério de avaliação que observa a capacidade do aluno de desenvolver um texto com investimento autoral — explica Maria Tereza Faria, professora do Universitário.

Fique atento

O vestibular 2017 será entre os dias 8 e 11 de janeiro em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Imbé e Tramandaí.

As provas começam às 8h30min e têm quatro horas e 30 minutos de duração.

O candidato deve comparecer às 8h no local da prova, com documento e caneta azul ou preta.