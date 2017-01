Reitor da UFRGS critica potencial de evasão do Sisu

Educação

A UFRGS é uma das poucas universidades federais que ainda resiste em abandonar o tradicional vestibular e selecionar todos os seus alunos por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que utiliza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Em entrevista ao blog Abecê, o reitor Rui Vicente Oppermann explicou o motivo de crítica ao sistema criado pelo governo federal.

—Nós estamos esperando que se façam algumas adaptações ao Sisu para que ele se torne mais produtivo. Ele faz a sua seleção muito bem, mas entendemos que traz consigo um potencial de evasão muito grande e nós não gostaríamos de ter isso ampliado na universidade.



Segundo o reitor, a evasão deve-se ao fato de que na seleção pelo Sisu o candidato pode optar por dois cursos. Caso não seja selecionado na primeira opção, ele pode se matricular na segunda. O problema é que depois acaba abandonando o curso.

— Para não ficar fora da universidade, ele se matricula na segunda opção, mas segue tentando a primeira. Se conseguir no ano seguinte, ele abandona a segunda e isso é dado como abandono de curso. Essa vaga ou é reposta com o extra vestibular ou significa um prejuízo para a administração pública porque é uma vaga ociosa num custo fixo — explica.

Oppermann diz que esse pedido de mudança — com a retirada das duas opções — já foi feito ao MEC, sem sucesso. Ele diz que, com isso, não vê um movimento dentro da universidade para aumentar o número de vagas pelo Sisu. Hoje 70% das vagas são preenchidas pelo vestibular e 30% pelo sistema federal.

Sobre os custos de se manter a aplicação do vestibular – já que o Sisu não representa gastos extras às instituições – o reitor disse que o investimento vale a pena.

— Tem um custo elevado, mas que se compensa amplamente pela qualidade dos nossos candidatos selecionados, que nos deixam muito felizes porque contribuem decisivamente pela excelência e qualidade da nossa universidade¿.

Questionado se os selecionados pelo Enem não teriam a mesma qualidade, Oppermann ponderou:

— Têm a mesma qualidade, mas desafios diferentes — disse ao citar a permanência nos cursos.

O vestibular da UFRGS foi aplicado na última semana. O listão dos aprovados em primeira chamada será divulgado até o dia 21 de janeiro.



