Vestibular da UFRGS tem taxa de 19,39% de abstenção geral; veja as médias do último dia de provas

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) divulgou a taxa final de abstenções e as médias do último dia de provas do vestibular 2017, encerrado nessa quarta-feira.

A abstenção geral do concurso ficou em 19,39%, totalizando 6.487 candidatos ausentes e 26.972 presentes. O percentual de ausentes é o menor desde o concurso de 2010 (18,34%). No vestibular de 2016, a abstenção do último dia de provas chegou a 22,63%.

A média de acertos da prova de História ficou em 11,3911, sendo que cinco candidatos responderam corretamente a todas as questões. O teste de Matemática registrou média de 7,3368, e cinco candidatos também gabaritaram a prova.

A previsão é de que o listão de aprovados seja divulgado até o dia 21 de janeiro. Os dados gerais do vestibular estão disponíveis no site da Comissão Permanente de Seleção.

