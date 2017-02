Começa o ano letivo nas escolas particulares de Porto Alegre

Volta às aulas

Aos poucos, as escolas particulares de Porto Alegre dão início ao ano letivo. Como a decisão da data para começo das aulas fica a cargo das instituições, algumas delas optaram por antecipar o calendário sugerido pelo Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinepe/RS).

Nesta quarta-feira, começaram as atividades para alunos do São João, Dores e Santo Antônio, todos da rede La Salle, e Anchieta. Amanhã, é a vez do Marista Ipanema e João XXIII.



Conforme o Sinepe/ RS, cada escola tem autonomia para escolher o dia de início do ano letivo, no entanto, a entidade sugere datas para retomada das atividades no Interior e Porto Alegre e Região Metropolitana. Este ano, a sugestão de volta às aulas para o Interior foi o dia 13, e para Capital e região, dia 20.

As escolas estaduais iniciam o calendário no dia 6 de março.