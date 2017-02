Escolas da rede privada voltam às aulas nesta segunda-feira

Educação

Começa nesta segunda-feira o ano letivo nas escolas da rede privada do interior do Estado. Porto Alegre e Região Metropolitana iniciam as atividades a partir do dia 20, conforme calendário sugerido pelo Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinepe/RS).

A escolha da data de início é definida por cada instituição, desde que os 200 dias letivos sejam cumpridos e considerem o recesso de julho, que ocorrerá dos dias 23 a 30.Para dar as boas-vindas aos alunos, as escolas prepararam algumas atividades especiais.



A Instituição Evangélica de Novo Hamburgo (IENH) levará música ao vivo ao intervalo e distribuirá milkshakes durante a programação do dia 15. Escolas de Porto Alegre também preveêm uma recepção especial.

No Monteiro Lobato, as aulas serão retomadas no dia 22, data em que os estudantes receberão um lápis ecológico, com uma semente para ser plantada, e picolés de frutas. O João Bosco levará para a escola os super-heróis da Liga da Justiça para receber e interagir com os estudantes na entrada, recreio e saída. Para celebrar "o último primeiro dia de aula", alunos do 3° ano do Ensino Médio do Colégio Farroupilha e seus familiares terão um café da manhã.

Rede Estadual retoma as aulas em março

Nos municípios do Interior, são cerca de 1,1 mil instituições que abrem as portas para receber mais de 144 mil alunos. Já na Capital e Região Metropolitana, são mais de 1,8 mil escolas e universidades que aguardam mais de 277 mil estudantes.

Na rede estadual, o ano letivo está programado para o dia 6 de março. As escolas municipais de Porto Alegre também retomam as aulas do Ensino Fundamental no dia 6. A Educação Infantil já iniciou as atividades no último dia 7.