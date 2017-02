Escolas particulares de Porto Alegre iniciam ano letivo nesta semana

Educação

A partir desta terça-feira, algumas instituições de ensino privado de Porto Alegre dão o pontapé inicial no ano letivo. Pelo menos sete escolas iniciam as atividades nesta semana, antecipando o calendário proposto pelo Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinepe/RS), que sugeria o começo das aulas na Capital e Região Metropolitana no dia 20.

Nesta terça-feira, é o primeiro dia de aula no La Salle Pão dos Pobres. Na quarta, começa o ano letivo nas outras escolas da rede: São João, Dores e Santo Antônio. O Colégio Anchieta também dá as boas-vindas aos alunos no dia 15.



Na quinta-feira, é a vez dos estudantes do Marista Ipanema e João XXIII retomarem as atividades.

Seguindo as datas sugeridas pelo Sinepe/ RS, as aulas iniciariam a partir de hoje nas instituições do Interior.

Na rede estadual, o ano letivo está programado para o dia 6 de março. As escolas municipais de Porto Alegre também retomam as aulas do Ensino Fundamental no dia 6. A Educação Infantil já iniciou as atividades no último dia 7.