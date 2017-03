Cpers aprova fim da greve dos professores da rede estadual

Educação

Professores da rede estadual do Rio Grande do Sul, ligados ao Cpers/Sindicato, decidiram encerrar a greve da categoria em assembleia geral na tarde desta sexta-feira, em Porto Alegre. A paralisação teve início no dia 15 de março.

De acordo com o Cpers/Sindicato, as aulas serão retomadas na próxima quarta-feira. Além da questão salarial, a paralisação era contra o pacote de ajustes do governo Sartori e as reformas da Previdência, trabalhista e do Ensino Médio.

