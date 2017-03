Enem 2017 será aplicado em dois domingos consecutivos de novembro

Mudanças

A edição de 2017 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terá provas em dois domingos seguidos, dias 5 e 12 de novembro de 2017. Até o ano passado, o exame era feito em um único fim de semana, no sábado e domingo.



As mudanças na prova foram anunciadas em entrevista coletiva concedida pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, e pela presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pequisas Educacionais, Maria Inês Fini, na manhã desta quinta-feira.



— Os candidatos se sentiam cansados em fazer a prova em dois dias seguidos —afirmou o ministro Mendonça Filho, ao reforçar que o novo calendário vai beneficiar também os candidatos sabatistas, que tinham de esperar até as 19h de sábado para fazer a prova. Segundo o governo, os participantes que guardam o sábado por questões religiosas representaram 76 mil inscrições em 2016.



A mudança é resultado de uma consulta pública, aplicada entre janeiro e fevereiro deste ano. Dos total de 600 mil participantes, mais de 40% votaram pela aplicação da prova em dois domingos diferentes. A opção de que a prova fosse em um domingo e uma segunda-feira teve adesão de 34% dos votantes. Já o modelo atual, sábado e domingo, teve 23% dos votos.



Outra mudança está em relação à certificação do ensino médio, que deixa de ser feita pelo Enem. A partir de agora, os estudantes deverão fazer o Exame Nacional de Certificação de Jovens e Adultos (Encceja).

Segundo a presidente do Inep, Maria Inês Fini, o Enem não era uma prova adequada para a certificação.

— O exame nunca foi adequado para isso. Em 2000, o Inep criou o Encceja, que é a prova adequada para esse fim.

Leia mais



Seminário de gestão em saúde reunirá lideranças nacionais em Porto Alegre

Conheça o grão rico em proteínas que pode substituir farinhas em preparações

Ministério da Saúde anuncia medidas para humanizar o parto



Confira as mudanças:

Datas – o Enem passa a ser aplicado em dois domingos seguidos, e não mais em um único fim de semana.

Redação – Também atendendo a milhares de solicitações, a redação passa a ser realizada no primeiro domingo, juntamente com as provas de linguagem, código e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias, com duração de 5 horas e 30 minutos. No segundo domingo serão realizadas as provas de matemática e ciências da natureza e suas tecnologias, com 4 horas e 30 minutos de duração.

Certificação – O Enem deixa de certificar o Ensino Médio, o que volta a ser feito pelo Exame Nacional de Certificação de Jovens e Adultos (Encceja), que é o exame adequado para esse fim, em uma parceria com estados e municípios.