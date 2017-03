Faculdade Imed inaugura campus em Porto Alegre nesta terça-feira

Novidade

Criada em Passo Fundo, a faculdade Imedinaugura o primeiro campus em Porto Alegre nesta terça-feira. O evento ocorre às 19h, no local em que já funcionam as instalações da instituição, no antigo colégio São Manuel, na Rua Dona Laura, bairro Mont'Serrat.

A cerimônia contará com uma apresentação do campus, de um vídeo institucional e terá a presença do diretor geral, Eduardo Capellari, do diretor da unidade da Capital, Alexandre Rorn, e de demais gestores de Passo Fundo. Também estarão presentes professores e convidados.

Com aporte de R$ 12 milhões, o novo campus já está operando e recebe alunos dos cursos de Direito e Filosofia, frutos da compra da Faculdade IDC, em dezembro do ano passado. Outras quatro especialidade estão previstas para 2018, aguardando aprovação do Ministério da Educação (MEC): Odontologia, Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo e Psicologia.

A antiga unidade, localizada na Avenida Bastian, no bairro Menino Deus, será desativada e todas as operações serão concentrados no novo campus.

Criada no início dos anos 2000, a faculdade de ensino privada foi idealizada por 28 sócios, em sua maioria professores. Imed é um acrônimo de Instituto Meridiona. A empresa faturou R$ 87 milhões em 2016 e tem 350 funcionários.



