Feira reúne representantes de universidades da Nova Zelândia e da Austrália em Porto Alegre

Intercâmbio

Porto Alegre recebe nesta quinta-feira, das 16h às 20h, a segunda edição da Expo Educação Austrália e Nova Zelândia, voltada para quem tem interesse em estudar na Oceania. O evento, organizado pela LAE Educação Internacional, será na Associação Leopoldina Juvenil, e as inscrições gratuitas podem ser feitas no portal.

Haverá a participação de 15 representantes das melhores universidades dos dois países. Eles estarão disponíveis para tirar dúvidas sobre exigências, documentação e outros pontos referentes a cursos de inglês, técnicos, graduação, pós-graduação, MBA, mestrado e doutorado.

Entre as instituições confirmadas estão University of Melbourne, University of Sydney, University of Western Australia, University of Queensland, Monash University, que fazem parte do Group of 8, que reúne as oito melhores universidades australianas.

A Nova Zelândia será representada pela Massey University. A presença dos governos da Austrália e Nova Zelândia também está confirmada, além dos parceiros Universia e da seguradora Affinity. Além de Porto Alegre, a feira ocorrerá em Curitiba (25/03), São Paulo (26/03) e Belo Horizonte (28/03).

Ajuda por aplicativo



Os participantes poderão usar o aplicativo Smart Journey (jornada inteligente, em tradução literal) oferece um roteiro personalizado para direcionar sua visita e otimizar os contatos com os representantes das universidades. Por meio do app, as orientações começam no ato da inscrição. Ao baixá-lo, uma equipe de consultores da LAE estará em contato com o participante para ajudá-lo a identificar as melhores universidades de acordo com as expectativas acadêmicas.

Os participantes poderão acompanhar os seminários disponíveis na agenda do evento. Entre os temas, estão bolsas de estudos, tipos de pós-graduação, diferenças entre Austrália e Nova Zelândia e ainda uma mesa redonda com ex-alunos contando sobre suas experiências. As vagas são limitadas.





SEMINÁRIOS*

16h – Austrália ou Nova Zelândia: a escolha é sua!

17h – Pós-Graduação — Com ou Sem Pesquisa?

18h – Tire suas dúvidas sobre bolsas de estudo

19h – Mesa-Redonda com ex-alunos

*A entrada na sala será ordenada por fila, pois as vagas são limitadas. A cada sessão a sala será esvaziada.