"Gostaria que isso fosse mais comum nas escolas", diz professor que ganhou "corredor de aplausos"

Reconhecimento

Um "corredor de aplausos" foi a forma encontrada por alunos e educadores de uma escola pública de São Paulo para homenagear um professor de ciências no seu último dia de aulas. O vídeo que registrou a cena, na última sexta-feira, foi publicado nas redes sociais e viralizou. As informações são do Blog Abecê.



O homenageado é o professor Luiz Antônio Jarcovis, 64 anos, que se aposentou na última semana após 31 anos de magistério. Para a sua surpresa, ao deixar a sala de aula da escola estadual Almirante Custódio José de Mello, os estudantes e colegas de trabalho se revezavam numa sequência de aplausos e gritos. Jarcovis não conteve as lágrimas diante da homenagem.

Em entrevista ao blog por telefone, ele disse que ficou feliz com a surpresa dos alunos e com a repercussão do vídeo na internet, mas afirmou que gostaria de ver mais homenagens como a que recebeu nas escolas.

– Eu gostaria que tivessem mais homenagens assim nas escolas, que dessem esse sentido de que fizemos o nosso papel como professores, que colaboramos para o país. Que isso fosse mais comum – disse.

O educador, que dava aulas de ciências para turmas do ensino fundamental, afirmou que, apesar da alegria com a homenagem, sentiu um pouco de tristeza ao se dar conta que não pisaria mais numa sala de aula.

– Na hora eu pensei em várias coisas, que eu nunca mais estaria nessa sala, nessa escola. mas depois fiquei feliz, apesar de estar chorando, porque eu percebi que tinha muita coisa boa ali, um amor, uma simpatia – afirmou.

Quem teve a ideia da homenagem foi a diretora da escola, Mônica Matta. Ela disse que a inspiração surgiu a partir de um vídeo que assistiu de um "corredor de aplausos" em uma escola da França.

– Queríamos comemorar, o professor Luiz é muito querido por todos na escola. Alguém me mandou o link do professor francês e disse: "vamos fazer?". Todos toparam – contou.

A diretora conta que ficou feliz com a repercussão do vídeo que postou em seu perfil no Facebook e disse que esse reconhecimento é um sonho para qualquer educador.

Foto: Reprodução / Facebook

– Todos os profissionais querem isto: reconhecimento e respeito. Nós professores, principalmente, necessitamos disto para trabalhar – disse.

Até a manhã desta quarta-feira, o vídeo publicado pela diretora havia sido compartilhado por mais de 12 mil pessoas, com 1,2 milhão de visualizações.